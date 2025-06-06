Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Küslerin barışması temennisinde bulunan Koca, huzur ve kardeşliğe vurgu yaptı.

Fahrettin Koca, "Barışmayı bekleyen küsler, bayramınız mübarek olsun. Buluşmaları bugüne kalanlar, bayramınız mübarek olsun. Eli öpülesiler ve el öpenler, bayramınız mübarek olsun. Bugünden yarınlara huzur ve kardeşlik taşıyacak olanlar, bayramınız mübarek olsun. Bizi bir yapan bayramımız mübarek olsun. ifadelerine yer verdi.

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Muhabir: Şevval Ateş