Edinilen bilgilere göre kaza bu sabah saatlerinde, Polatlı-Konya yolu üzerindeki Avdanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametine seyir halinde olan bir TIR ile Polatlı yönüne giden otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Fazlı Öney’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Polatlı-Konya yolu bir süre araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.