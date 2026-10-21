Forbes'un servet verilerine dayanan Batı Asya'nın en zenginleri listesinde Türkiye'den 11 isim ve aile yer aldı. Toplam servetleri 53,2 milyar dolara ulaşan isimler arasında Hamdi Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık tahmini servetiyle ilk sıraya yerleşti. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl zengin oldu? İşte Chobani'nin kurucusunun hayatına ilişkin merak edilenler.

Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1972 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt ürünleri üretimiyle uğraşan bir ailede büyüdü. Çocukluk yıllarında ailesinin hayvancılık faaliyetleri sayesinde yoğurt ve peynir üretimiyle tanıştı.

Eğitim hayatının bir bölümünü Ankara Üniversitesi'nde geçiren Ulukaya, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Burada eğitimine devam ederken süt ürünleri sektörüne yöneldi. 2026 yılı itibarıyla 53-54 yaşlarında olan Ulukaya, Chobani'nin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapıyor.

Eski bir fabrikadan milyarlarca dolarlık markaya

Hamdi Ulukaya'nın iş dünyasındaki yükselişi, 2005 yılında New York eyaletinde kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın almasıyla başladı.

Küçük işletmelere yönelik bir kredi desteğinden yararlanarak fabrikayı satın alan Ulukaya, üretim tesisinin eski çalışanlarından beşini yeniden işe aldı. Yaklaşık iki yıllık hazırlığın ardından 2007'de Chobani markalı yoğurtlar ABD'de satışa sunuldu.

Marka, kısa sürede büyüyerek 2010 yılında ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markası haline geldi.

Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar?

Forbes'un 10 Ekim 2026 tarihli verilerine dayanan Batı Asya sıralamasında Ulukaya'nın serveti 10,7 milyar dolar olarak gösterildi. Bu rakamla Türkiye'den listeye giren isimler arasında ilk sırada, Batı Asya genelinde ise beşinci sırada yer aldı.

Forbes Türkiye'nin 2026 Türk Dolar Milyarderleri listesinde ise Ulukaya'nın serveti 13,5 milyar dolar olarak kaydedildi. İki farklı tutar, listelerin farklı tarihlerdeki servet tahminlerine dayanmasından kaynaklanıyor.

Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayla da gündeme geldi

Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani, Temmuz 2025'te Fenerbahçe ile stadyum isim hakkı ve Avrupa kupaları forma göğüs sponsorluğunu kapsayan bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin stadyumunun ismine Chobani markası eklendi.

Ulukaya, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra mültecilerin istihdamına yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor. 2016 yılında kurduğu Tent Partnership for Refugees girişimiyle mültecilerin iş hayatına katılmasını destekleyen projeler yürütüyor.