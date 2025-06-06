Bu yıl Kurban Bayramı'nda, ihtiyaç sahiplerine et paylarını ulaştırmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kampanya başlatıldı.

Vatandadaşlar, kentin 6 noktasında bulunan noktalara gidip et paylarını teslim edebilecek.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu Bayram, Paylaşmanın Bayramı Olsun. Kurban Bayramı’nda et payınızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak bir sofraya umut olabilirsiniz. Et paylarınızı aşağıdaki noktalara teslim edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların et paylarını bırakabilecekleri noktalar ise;

Çankaya – Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya önü / Nişantaşı Pazarı

Etimesgut – Bağlıca Göbek

Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

Etlik – Kardeşler Semt Pazarı / Gazze Caddesi

Batıkent – Gimsa önü

Yenimahalle – ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu (Hipodrom Caddesi No:16 Toptancı Hali yanı)

olarak belirlendi.

Bayramın ilk günü (6 Haziran) saat 14.00 ile 23.59 ve ikinci günü (7 Haziran) 10.00 ile 23.59 saatleri arasında et paylarının alımı sürecek.

Bu Bayram, Paylaşmanın Bayramı Olsun. 🤝



Kurban Bayramı’nda et payınızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak bir sofraya umut olabilirsiniz.



Et paylarınızı aşağıdaki noktalara teslim edebilirsiniz ⬇️



📍 Çankaya – Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya önü / Nişantaşı Pazarı

📍 Etimesgut –… pic.twitter.com/zf8E6tRQQI — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 6, 2025