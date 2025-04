İlçenin Meydan Mahallesi'nde restoran işleten Nergis Ekşi'nin 8 yıldır beslediği İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek, 28 Ocak'ta kayboldu. Çilek'i tüm aramalarına rağmen bulamayan Nergis Ekşi, köpeğin fotoğraflarının yer aldığı afişler yaptırıp, sokak sokak gezerek duvarlara astı. Ancak bugüne kadar Çilek'in izine rastlamadı. Ekşi, son olarak Çilek'i bulan veya yerini söyleyene 40 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

'ÇOCUĞUMUZ GİBİ'

Köpeğinin ailenin bir parçası haline geldiğini belirten Nergis Ekşi, "28 Ocak günü sokakta bir aileyle oynuyordu. O saatten sonra Çilek'i görmedik. Kaybolduktan sonra bulmak için her yere afiş bastık, radyolara haber verdik, bütün derneklere ilan gönderdik ama maalesef hiçbir haber çıkmadı. Ödül koyduk ve bunu sürekli artırıyoruz; şu an 40 bin TL. Her yeri aramamıza rağmen hala bulamamış olmamız bizi endişelendiriyor. Çilek 8 yıldır bizimle, bizim çocuğumuz gibi. Bizden hiç ayrılmadı. Ev ortamında büyüdü, dışarıya alışık değil, yediği mamalar bile çok özel ve hassas. Bulan kişi, lütfen bize ulaştırsın. Bulup, getirene daha fazlasını da veririm" dedi. (DHA)