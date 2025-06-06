Bu kapsamda, Alman futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Devin Özek, Fenerbahçe Futbol Direktörü olarak göreve getirildi. Özek, Bayer Leverkusen’in tarihi şampiyonluk sezonunda kilit roller üstlenmiş, Avrupa futbol sahnesinde adından söz ettirmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Kulüp bünyesinde yedi yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde başarıyla hizmet veren ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü olarak yeni görevine başladı.

Her iki isim de Fenerbahçe Futbol Şubesi'nin yeniden yapılanma sürecinde birlikte çalışacak. Devin Özek'e “hoş geldin” diyen kulüp, hem Özek’e hem de yıllardır Fenerbahçe ailesinin bir parçası olan Okan Özkan’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe’de başlayan bu yeni futbol yapılanması, taraftarlar ve futbol dünyası tarafından büyük merakla takip ediliyor.