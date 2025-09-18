Yangın, saat 19.50 sıralarında Mecidiye köyü Adalık mevkisinde meydana geldi. Köydeki biçilmiş buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle tarlaları sürerek yangının ilerlemesini engelledi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)