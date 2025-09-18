Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, politika faizinde ek ayarlamalar değerlendirilirken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği vurgulandı.

Fed en son Aralık 2024'de faiz indirmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.

Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl daha fazla faiz indiriminin yapılabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan indiren Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için haziran ayında öngördüğü yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya düşürdü.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e, 2027 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekti. Fed'in 2028 için faiz oranı tahmini yüzde 3,1 olurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te daha fazla faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'te, 2027 için ise yüzde 2,1'de sabit bırakıldı. 2026 için enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarılırken, 2028 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,1'de ve 2027 için yüzde 2,1'de tutuldu. 2026 için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yukarı yönlü revize edilirken, 2028 için yüzde 2 oldu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2027 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi. 2028 yılı için Fed'in ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e ve 2027 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indirildi. Fed'in işsizlik oranına ilişkin tahmini 2028 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.