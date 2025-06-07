Çankaya Belediyesi, bayramda da temiz bir ilçe için 7/24 görev başında olan temizlik işleri personelini unutmadı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bayram sabahı görevleri başında bulunan temizlik emekçilerini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de teşekkürlerini iletti.

Bayramda ailelerinden ayrı kalarak özveriyle çalışan temizlik işleri personeliyle bir araya gelen Başkan, “Tertemiz bir Çankaya için gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşlarıma minnettarım. Bu özel günlerde görev başında olan emekçilerimize teşekkür etmek, onlarla bayramlaşmak bizim için büyük bir sorumluluktur” dedi.

Çankaya’nın dört bir yanında aralıksız temizlik hizmeti sunan ekipler, vatandaşların bayramı huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.