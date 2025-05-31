Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Beşevler semtinde bulunan Bahriye Üçok Parkı, kaderine terk edilmiş durumda.

Beşevler Metrosu'nun hemen yanında bulunan ve etrafı tellerle kapatılan parka, bazı vatandaşlar çöplerini atıyor.

Çankaya Belediyesi'nin ise bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

Bahriye Üçok kimdir?

Cumhuriyet tarihinin aydınlık yüzlerinden biri olan Bahriye Üçok hem akademide hem siyasette öncülük etmiş, düşünceleriyle iz bırakmış bir bilim insanı, yazar ve siyasetçidir. 1919 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Üçok, ilk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Ortaçağ Türk-İslam Tarihi eğitimi aldı. Aynı dönemde Devlet Konservatuvarı’nda opera eğitimi gören Üçok, müziğe olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi; piyano çalar, aryalar seslendirirdi.

Meslek yaşamına Samsun ve Ankara'da on bir yıl boyunca sürdürdüğü lise öğretmenliğiyle başladı. 1953 yılında ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev alan ilk kadın öğretim üyesi oldu. 1957’de doktorasını tamamlayan Üçok, 1964’te yayımladığı “İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar” adlı eseriyle doçent unvanı aldı. Fransızca, Arapça ve Farsça dillerine hâkimiyeti, çalışmalarını geniş bir perspektifle yürütmesini sağladı.

Akademik başarılarının yanı sıra, Bahriye Üçok'un yaşamı siyasetle de şekillendi. 1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilerek siyasi kariyerine adım attı. 1977’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 12 Eylül darbesi sonrasında kurulan Halkçı Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve 1983 genel seçimlerinde Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1986 yılından itibaren Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) bünyesinde siyaset yapmaya devam etti; 1990 yılı Eylül ayında SHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Bahriye Üçok, Türkiye’de İslam dini ve kadın üzerine yaptığı ilk akademik çalışmalarla tanınan öncü isimlerden biri oldu. İslam tarihinde kadınların konumunu ve kadın hükümdarların yaşamını derinlemesine inceledi. Laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı, kadın hakları savunucusu bir aydın olarak toplumu aydınlatmayı görev bildi. İslam’ı akılcı, çağdaş ve hoşgörülü bir yorumla ele alarak, dini değerlerin bireyin yaşamıyla barış içinde olabileceğini savundu.

Yayımladığı başlıca eserler arasında İslam’dan Dönenler, Yalancı Peygamberler ve İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar yer alır.

Ancak fikirleri ve duruşu, bazı çevrelerin tepkisini çekti. Aldığı tehditlere rağmen düşüncelerinden taviz vermedi. Ne yazık ki, 6 Ekim 1990 günü Ankara’daki evine gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Uğur Mumcu, Üçok’un, Atatürk ilkelerini cesurca savunduğu için hedef alındığını ifade etmiştir.