Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında yaşandı. İnegöl istikametine ilerleyen Haydar S. (45), kontrolündeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Alaa Elddin M.’nin (38) kullandığı 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Alaa Elddin M., Vidam N. (32) ve çocukları Muhammed Nedal M. (6) yola düşüp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-