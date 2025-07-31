Türkiye genelinde aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonun üzerine çıkarken, MERSİS üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni şirket kuruluş işlemi gerçekleştiriliyor. Sistemin, şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerini merkezi bir yapı üzerinden dijital ortamda yürütmesi, işlemlerin hem daha hızlı hem de güvenilir yapılmasına olanak sağlıyor.

70 Kamu Kurumu ile Anlık Veri Paylaşımı

MERSİS, yaklaşık 70 farklı kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yaparak, şirketler ve ticari işletmelere dair doğru ve güncel bilgileri ilgili taraflarla paylaşıyor. Böylece sistem, sadece Ticaret Bakanlığı için değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecinde de önemli bir rol üstleniyor.

MERSİS Mobil Uygulaması 68 Bin 555 İndirmeye Ulaştı

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulama üzerinden, MERSİS web portalında yapılabilen tüm işlemler mobil cihazlarla da gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 68.555 kez indirilen uygulamanın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Ticaret Siciline Erişimde Yeni Dönem

Mobil uygulama ile birlikte, ticaret sicili işlemlerine erişim kolaylaştırılmış, kullanıcı deneyimi ve hizmet kalitesi artırılmış durumda. Ticaret Bakanlığı, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun dijital çözümler üretmeye ve ticari işlemleri daha erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.