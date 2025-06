Kurban Bayramı'nın ilk gününde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, acemi kasapların akınına uğradı. Kurban kesimi esnasında elini, kolunu, parmağını kesen çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren hastaneye başvuru yaptı. Yaralananların bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi bazıları da ambulanslarla getirildi. Kurban kesimi esnasında elini kesen Önder Ulu, "Biz ne kadar usta olsak da, ne kadar bilsek de, kaza 'geliyorum' demiyor. İlla ki bir yerde denk geliyor. Kaçınılmaz" diye konuştu.

"Böyle bir şey başıma ilk defa geliyor"

Kayabaşı Şamlık Kurban Kesim Merkezi'nde parmağını testere makinesinde sakatlayan Önder Ulu "Hayvanı kestikten sonra kemik parçalamada, testere bölümündeydim. Oradan testereye kaptırdım parmağımı. Et takılı kalınca, parmağımı içeri doğru çekti. Tam ortadan, tırnağımı ikiye böldü, parmağımı da. Şu an içeride dikiş attılar. Şu an iyiyim, çok şükür. Bu kadar ucuz atlattığımız için çok şükür içeride, daha büyük vakalar var. Yeniden kurban kesim merkezine döneceğini söyleyen Ulu, "54 tane daha bizi bekleyen hayvan var şu an. Maalesef yapmak zorundayız. Nasıl satıyorsak, işin tamamını getirmemiz lazım. Korktuğum başta eldiven vardı, çelik eldiven. 'Parmak gitti' diye şüphelendim. Korkudan eldiveni bile çıkartamadım. Ama çok şükür ki bu kadar ucuz atlattık. Her sene kesiyoruz. Böyle bir şey başıma ilk defa geliyor" ifadelerine yer verdi.