Samandağ'da vatandaşların tapulu arazilerinin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla konut projeleri adı altında "acele kamulaştırma" ile ellerinden alındığı ve rant odaklı projelere teslim edildiği ifade edildi.

Oda, bu durumun yalnızca Samandağ ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin dört bir yanında benzer uygulamalarla tarım arazilerinin, meraların ve doğal alanların yok edildiğini kaydetti. Sağlık turizmi, inşaat ve madencilik gibi projeler uğruna yapılan bu tahribatın, ülkenin gıda güvenliğini ve güvencesini tehdit eden bir "felakete" dönüştüğü uyarısında bulunuldu.

Muhabir: SEVGİ GÜLDOĞAN