Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes kararına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Nisan saat 18.00 itibarıyla başlattığını duyurduğu ve 21 Nisan saat 00.00’a kadar sürmesi planlanan askeri operasyonların durdurulması kararını yakından takip ettiklerini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den, 19 Nisan saat 18.00 ile 20 Nisan saat 00.00 arasında cephe hattında yaşanan gelişmelere ilişkin detaylı bir rapor aldığını ifade eden Zelenskiy, sahadaki gerçeklerin Rusya’nın açıklamalarıyla örtüşmediğini vurguladı.

Zelenskiy, söz konusu zaman dilimi içerisinde Rus ordusunun toplam 19 farklı saldırı girişiminde bulunduğunu, Ukrayna hedeflerine yönelik 387 kez ateş açıldığını ve 290 kez insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını belirtti.

Ukrayna lideri açıklamasında, "Bu veriler açıkça gösteriyor ki, Rusya’nın ilan ettiği ateşkes kararına tam anlamıyla uymadığı ortada. Uluslararası kamuoyunun bu ihlalleri dikkate alması ve gerçek bir ateşkesin sağlanması için Rusya üzerinde daha fazla baskı kurması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.