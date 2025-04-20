ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu, bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi. Daha önce Umman’da yapılan ilk turun ardından taraflar, nükleer programla ilgili müzakere sürecine devam etmek üzere Roma’da bir araya geldi.

Görüşmelerin sona ermesinin ardından ilk olarak ABD heyetinin, ardından ise İran heyetinin müzakere alanından ayrıldığı gözlemlendi. Her iki taraf da müzakereleri tamamladıktan sonra herhangi bir resmi açıklama yapmadan toplantı salonunu terk etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Roma’daki temasların ardından yaptığı açıklamada, ikinci tur görüşmelerde belirli konularda ilerleme sağlandığını ifade etti. Arakçi ayrıca, nükleer anlaşma sürecinin devam edeceğini ve üçüncü tur görüşmelerin 26 Nisan tarihinde Umman’da yeniden başlayacağını duyurdu.