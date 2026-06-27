Uzay, havacılık ve yapay zeka teknolojileri geliştiren Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), dünyanın en önemli borsa endekslerinden biri olan Nasdaq-100 endeksine dahil ediliyor.

Nasdaq tarafından yapılan açıklamaya göre, SpaceX, 7 Temmuz tarihinde piyasa açılmadan hemen önce Nasdaq-100 endeksinin resmi bileşenlerinden biri olacak. Böylece şirket, endekste yer alan en büyük finans dışı teknoloji şirketleri arasına katılacak.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran tarihinde "SPCX" koduyla Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamıştı. Şirketin Nasdaq-100'e eklenmesiyle birlikte, endeksi takip eden yatırım fonlarının ve kurumsal yatırımcıların SpaceX hisselerine olan ilgisinin artması bekleniyor.

Nasdaq-100 endeksi, Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 finans dışı şirketin performansını ölçüyor. Endeks, dünya genelinde 800 milyar doların üzerinde varlığı yöneten 200'den fazla yatırım ürünü tarafından takip ediliyor.

SpaceX'in endekse dahil edilmesi, şirketin küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.