Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında, 17 Nisan’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Gözaltına alınan 143 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 138’i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun Ankara Batı ayağında da daha önce 32 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.