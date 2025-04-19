Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İncili Çeşme Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona narkotik detektör köpeği “Kiraz” da destek verdi.

Belirlenen adrese yapılan baskında, evde ve bahçede gerçekleştirilen aramalarda 301 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.B, S.C.E, E.B, S.S.U, B.K. ve B.E. isimli 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.