Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı, 39’u tutuklandı.

Uyuşturucu satışı yapıldığına dair gelen ihbarları değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası özel harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bıçak ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 39 şüphelinin tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.