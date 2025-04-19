Ankara Valiliği, vatandaşlarını yaşanan sağanak yağmur sebebiyle sel ve su baskını ihtimaline karşı uyardı.

Sağanak yağmur Başkenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göresağanak yağmur bütün gün Ankara'yı etkisi altına alacak.

Ankara Valiliği ise vatandaşlarını X hesabından uyardı.

Yapılan paylaşıma göre;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, önümüzdeki 2vsaatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.