Türkiye’nin turistik bölgelerinde yaz sezonu beklenen hareketlilikle başlamadı. Otel fiyatlarından yeme içmeye kadar birçok alanda artan maliyetler, hem yerli hem yabancı turistleri zorlamaya başladı. Esnaf, fiyatların yüksekliği nedeniyle sezonun kötü başladığını belirtiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahil beldeleri sezona hazırlanırken, turizmciler ve esnaf bu yıl bekledikleri yoğunluğu henüz göremedi. Bölgede faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci, son yıllarda turizmde görülen fiyat artışlarının yabancı turistleri caydırdığını ifade ediyor.

Yabancı Turist Az, Yerli Turist Çoğunlukta

Esnafa göre, geçmiş yıllarda yoğun olarak ağırlanan yabancı turistlerin yerini bu yıl büyük ölçüde yerli turistler aldı. Ancak yerli turistin harcama kapasitesi ve tatil süresi, dövizle gelen turistlere kıyasla daha sınırlı.

“Eskiden sezon açılır açılmaz Avrupa’dan, Rusya’dan çok sayıda turist gelirdi. Şimdi daha çok yerli turist var, ama fiyatlar onları da zorluyor,” diyen bir işletmeci, masrafların yükselmesi nedeniyle fiyatları geri çekemediklerini ifade etti.

Fiyatlar Turisti Kaçırıyor

Yabancı turistler ise Türkiye’deki tatil maliyetlerinin artık avantajlı olmaktan çıktığını düşünüyor. Özellikle otel fiyatları, restoranlar ve plaj hizmetlerindeki artışların, Türkiye’nin cazibesini azalttığı söyleniyor.

“Turist eskiden Türkiye’yi ‘uygun fiyatlı tatil’ için seçerdi. Şimdi birçok Avrupa ülkesinde aynı fiyata tatil yapmak mümkün,” diyen bir turizm acentesi yetkilisi, bu sezonun özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler için zor geçeceğin vurgusunu yaptı.