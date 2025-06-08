Çamlıdere Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle, Sancak Dğün salonunda bayramlaşma programı gerçekleşti.

"Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Geleneksel Bayramlaşma Kültürümüzü Çamlıdere’de Yaşatmaya Devam Ediyoruz. Kurban Bayramı’nın coşkusunu ve manevi havasını hep birlikte soluduk. Belediyemiz tarafından düzenlenen bayramlaşma programımız, Osman Sancak Düğün Salonu’nda; ilçe protokolümüz, muhtarlarımız, dernek başkanlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti.Akabinde, belediyemize kazandırdığımız Mantar Adası Kır Bahçesi’nde bir araya gelerek çaylarımızı yudumladık, sohbetler ettik, bayramın ruhuna yakışır bir muhabbet ortamı kurduk. Hemşehrilerimizle yan yana, gönül gönüle geçirdiğimiz bu anlamlı buluşmada; sadece bir bayramı değil, birlikte olmanın güzelliğini de paylaştık.Kültürümüz yaşadıkça anlam bulur, Çamlıdere’de yaşatıldıkça büyür." dedi.