Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur "Pembe" karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, izleyiciyi şaşırtan bir kararla diziden ayrıldı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Taşçıoğlu’nun vedası, dizinin sıkı takipçileri arasında üzüntüyle karşılandı.

Senaristi Takip Etmeyi Bıraktı, Gerilim İddiaları Gündeme Geldi

Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı sadece ekranlarla sınırlı kalmadı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bir detay, kulislerde yeni iddiaları beraberinde getirdi. Ünlü oyuncunun, dizinin senaristlerinden Zeynep Gür’ü Instagram’da takipten çıkarması, “set arkasında bir gerginlik mi yaşandı?” sorusunu akıllara getirdi.

Yeni Proje İddiaları ve Tatil Paylaşımları Gündemde

Öte yandan Taşçıoğlu’nun yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Resmi bir açıklama gelmese de, sosyal medyada dolaşan bu iddialar hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu ise bu süreçte yoğun iş temposunu geride bırakarak kısa bir tatile çıktı. Datça’da doğayla iç içe vakit geçiren Taşçıoğlu’nun huzurlu anları, Instagram’da büyük ilgi görüyor.

Senaristi Takipten Çıkarması Dikkat Çekti

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur "Pembe" karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Sibel Taşçıoğlu, beklenmedik bir kararla diziden ayrıldı. Başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun vedası, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Hamle: Senaristi Takipten Çıkardı

Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler de gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun, dizinin senaristlerinden Zeynep Gür’ü Instagram’da takip etmeyi bırakması, kulislerde gerilim yaşandığına dair söylentilere yol açtı. Bu gelişme, "Sette bir anlaşmazlık mı yaşandı?" sorularını beraberinde getirdi.

Yeni Proje İddiaları Gündemde

Taşçıoğlu’nun ekranlara yeni bir diziyle döneceği yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncudan henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, hayranları yeni projeleri heyecanla bekliyor.

Datça Tatiliyle Stres Atıyor

Yoğun dizi temposunu geride bırakan Sibel Taşçıoğlu, dinlenmek için rotasını Muğla’nın huzur dolu ilçesi Datça’ya çevirdi. Doğayla iç içe vakit geçirdiği tatilinden kareleri Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncunun deniz kenarında verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Üç sezondur süren set yoğunluğuna kısa bir mola veren Taşçıoğlu’nun, Datça tatiliyle adeta ruhunu yenilediği görülüyor. Hayranları ise hem tatil pozlarına hayran kalıyor hem de oyuncunun yeniden ekranlara döneceği tarihi merakla bekliyor.