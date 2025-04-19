Ankara’nın kentsel dönüşümde öncü ilçesi Altındağ’da dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor. Altındağ Belediyesi tarafından modern yapısıyla dikkat çeken Aktaş Mahallesi'nde yürütülen 4’üncü etap konut projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 3’üncü kura çekimiyle birlikte 87 hak sahibi, yeni ve modern konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kura Çekiminde Büyük Heyecan: 87 Aile Yeni Yuvalarına Yerleşiyor

Altındağ Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kura çekimi, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapıldı. Gerçekleştirilen kura çekiminde 87 hak sahibi, uzun süredir bekledikleri yeni dairelerine kavuştu. Modern konutlara sahip olmanın heyecanını yaşayan vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Aktaş 4. Etap Toplu Konut Projesi Büyüklüğüyle Dikkat Çekiyor

Gecekondulaşmanın yoğun olduğu Aktaş Mahallesi'nde dönüştürülen yaklaşık 28 bin metrekarelik alanda inşa edilen 4’üncü etap toplu konut projesi, 29 bloktan oluşuyor. Toplamda 357 daire ve 42 dükkânın yer aldığı proje, hem mimarisi hem de altyapısıyla bölgeye değer katıyor. Daha önce yapılan kura çekimlerinde 38 hak sahibi evlerine kavuşmuşken, son çekilişle birlikte 87 kişi daha yeni yaşam alanlarına yerleşme hakkı kazandı.

Başkan Veysel Tiryaki: “Altındağ'da Dönüşümle Yeni Bir Dönem Başladı”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, projeye emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün çok özel bir gün… Aktaş 4’üncü etapta inşası tamamlanan konutların kuralarını çektik ve 87 hak sahibimizi modern konutlarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın sevinci bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerime yeni evlerinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”

Altındağ’da kentsel dönüşümle büyük bir değişimi hayata geçirdiklerini vurgulayan Tiryaki, “Altındağ’da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçemiz her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. Altındağ Belediyesi olarak, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha yaşanabilir bir Altındağ için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.