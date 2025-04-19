Mamak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için , Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca çocuklar gösterilerini sergiledi.

Etkinliğe yoğun katılım sağlanırken, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Programda dans gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik performanslarıyla salon adeta bayram yerine döndü. Mamak Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak çocukların bayramını kutladı ve bu özel günü çocuklarla birlikte geçirdi.