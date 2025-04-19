Sancaktepe'de, metruk binanın önünde park halindeki otomobilin içinde bir kişi ölü bulundu. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Polis, metruk binanın önünde park halindeki 34 FPJ 285 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda olan kişinin başının camdan dışarı doğru haraketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde, Murat Can Basumlı'nın hayatının kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, metruk binada ve otomobilde inceleme yaptı. Otomobil çekici ile kaldırılırken, Basumlı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.