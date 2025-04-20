Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.A. (27) idaresindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (5) ve A.M.A. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan O.A. ve 1 yaşındaki A.M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA