193 ekip ve 1074 personelin katılımıyla düzenlenen “Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş” operasyonları kapsamında, 102 farklı noktada eş zamanlı uygulamalar yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 28 bin 925 kişi ve 10 bin 176 araç sorgulandı. Ayrıca 290 park/bahçe ve 104 umuma açık alan kontrol edildi.

Operasyonlar kapsamında 267,44 gram narkotik madde ele geçirilirken, ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca araması bulunan 119 kişi yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 22 hacizli/yakalamalı araç, 2 tescilsiz araç ve 2 çekme belgeli araç yakalandı. Toplamda 18 araç trafikten men edildi.