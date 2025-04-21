Yangın, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan bir büfede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada dumanların içinde mahsur kalan bir çocuk ise ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA