Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrama özel 20 öğrenciyi, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor karşılamasını izlemek üzere maça götürecek. Öğrenciler, bu akşam oynanacak maçı stadyumdan takip edecek.

Çankaya Belediyesi resmi hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle: "Çankayalı çocuklara 23 Nisan sürprizi! Hayatlarında hiç stadyumda maç izlememiş 20 çocuk, bu akşam Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği - Bandırmaspor karşılaşmasını tribünlerden seyredecek." ifadeleri kullanıldı.