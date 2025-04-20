Sincan Belediyesi, çalışan ebeveynlere destek olma sebebiyle Lavanta Kreşini hizmete açıyor. Görev süreçleri boyunca 6'ıncı eğitim kurumunu açan Sincan Belediyesi'ne ait kreş 22 Nisan Salı günü açılışı yapılacak.

Açılış Eski Matematik Müzesinde, saat 12:00'de düzenlenecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Müjde! Sincan’da okul öncesi eğitime yeni bir renk getiriyoruz! 6. Kreşimiz olan Lavanta Kreşi açılıyor! Çocuklarımızın geleceğine yaptığımız yatırımlarla okul öncesi eğitimi desteklemeye, açtığımız kreşlerle evlatlarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Açılış törenimize sizleri de bekleriz." şeklinde konuştu.