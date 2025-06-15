0-10 metreküp arasında su kullanan yaklaşık 1 milyon 15 bin abone, artık faturalarında %10 indirim avantajından yararlanacak. Bu grup, Ankara’daki hane halkının %84’ünü oluşturuyor ve aylık ortalama su tüketimi 6 metreküp civarında.

Orta Kullanımda Kademeli Destek

10-15 metreküp aralığında su kullanan %23’lük abone grubuna da kademeli olarak indirim uygulanacak. ABB, bu kullanıcıları da tasarrufa yönlendirmeyi amaçlıyor.

Dikkat Çeken Tüketim: Su Tüketiminin %40’ı Küçük Bir Gruba Ait

Sadece %16’lık bir kesim, yani 263 bin abone, ayda 15 metreküp ve üzeri su kullanıyor ve bu küçük grup Ankara’nın suyunun %40’ını tüketiyor. 30 metreküp ve üzeri kullanan sadece %1,8’lik kesim ise toplam suyun %13’ünü harcıyor.

Savurgan Tüketime Karşı Ek Önlemler

Havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi ticari ya da aşırı tüketim içeren kullanımlar için 30 metreküp üzeri tüketimlere kademeli ve daha yüksek fiyat uygulanacak.

Amaç: Su Krizi Yaşanmadan Önlem Almak

ABB, su tasarrufunu teşvik ederek hem su kaynaklarını korumayı hem de adil bir kullanım modeli oluşturmayı hedefliyor. Eğer yeterli yağış alınmazsa, mevcut indirimli tarife sistemine göre vatandaşlar yönlendirilecek.

Barajlar dolmadan hep birlikte tasarrufa yönelmeliyiz. Ankara’nın suyu hepimize yeter, yeter ki bilinçli kullanalım.