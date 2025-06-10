AKP Kızılcahamam’da kampa hazırlanıyor. 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki önce il başkanları toplantısı ardında milletvekilleriyle toplantılar yapılacak. Ana gündemde “Terörsüz Türkiye” ve “Yeni Anayasa” değişikliği var.

BAKANLAR SUNUM YAPACAKLAR

Kamplara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak. Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve "yeni anayasa çalışmaları" olacak.