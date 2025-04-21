Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde unutulan lezzet 'Çeltikçi Pirinci’ yeniden yeniden toprakla buluşuyor.

Konu ile alakalı Kızılcahamam Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutulan Tat Yeniden Toprağa Düşüyor… Bir zamanlar Kızılcahamam’ın bereketli topraklarında yetişen, adı lezzetiyle anılan ‘Çeltikçi Pirinci’ yeniden doğuyor… Yıllardır sessiz kalan tarlalar, şimdi geçmişin izlerini taşıyan bir umutla yeşermeye hazırlanıyor. Toprağın belleğinde saklı kalan o eşsiz pirinci, yeniden gün yüzüne çıkarmak için Çeltikçi Mahallemizde ilk adımları atıyoruz. Bu sadece bir üretim değil, geçmişe saygı ve geleceğe mirastır. Yeni bir başlangıca hep birlikte…"

Unutulan Tat Yeniden Toprağa Düşüyor…

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Bir zamanlar Kızılcahamam’ın bereketli topraklarında yetişen, adı lezzetiyle anılan ‘Çeltikçi Pirinci’ yeniden doğuyor…



Yıllardır sessiz kalan tarlalar, şimdi geçmişin izlerini taşıyan bir umutla yeşermeye hazırlanıyor.



Toprağın… pic.twitter.com/rKWkqS2A9h CHP'li Yaman'dan engelli emekliliği tepkisi April 20, 2025