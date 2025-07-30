GONCAGÜL KONAŞ

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini kamuoyuna duyurdu. Sendikanın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına masada olduklarını belirtti. Doğan, sağlık çalışanlarının maaşlarının adil seviyeye çıkarılması gerektiğini vurgularken, “Gece çalışan daha hızlı yıpranır.” sözleriyle de çalışma koşullarına dikkat çekti. Giyim yardımından nöbet ücretlerine, ek ödeme oranlarından emeklilik düzenlemelerine kadar geniş kapsamlı talepler sunan Sağlık-Sen, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

“850 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI ADINA MASADAYIZ”

Sağlık-Sen’in 850 bini aşkın sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına müzakere masasında olduğunu belirten Doğan, “250 bini aşan hekim için, 450 binden fazla ebe ve hemşire için, kısacası 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında olacağız.” dedi. “Her bir hekimin, hemşirenin, ebenin sorumluluğunu ayrı ayrı hissederek, onların emeğini, formasındaki teri savunacak, hakları için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

“VERGİ YÜKÜ ÜCRETLİ KESİMİN ÜZERİNDE”

Sağlık çalışanlarının alım gücünün giderek düştüğünü vurgulayan Doğan, “Vergi yükü, esas olarak ücretli kesimin üzerine binmiştir. Bu durumu Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde de açıkça gördük.” dedi. Hekimlerin ve hemşirelerin en çok vergi ödeyen meslek grupları arasında yer aldığına dikkat çekti.

Nöbet ücretlerinin ve giyim yardımının yetersizliğine de dikkat çeken Doğan, “Hemşireye ödenen giyim yardımı ile değil forma almak, çorap dahi alınamamaktadır!” dedi. “Emekliliğe yansımayan ek ödemeler erimiştir.” sözleriyle sağlık çalışanlarının gelir kaybına vurgu yaptı.

“GECE ÇALIŞAN DAHA HIZLI YIPRANIR”

Gece tazminatına ilişkin taleplerini yineleyen Doğan, “Normal gün içinde yapılan mesai ile gece yapılan mesai aynı şey değildir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Gece çalışan daha hızlı yıpranır!” ifadelerini kullandı. “Gece çalışan çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalır. Hekimin, hemşirenin, ebenin hakkını teslim etmek zorundayız.” dedi.

“YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRENİN NÖBET ÜCRETİ 116 TL!”

Yoğun bakım şartlarında çalışan sağlık personelinin ücretlerinin hakkaniyetten uzak olduğunu vurgulayan Doğan, “Peki bu şartlarda çalışan bir hemşirenin alacağı nöbet ücreti nedir? Tüm bu işlemleri yapan hemşirenin temmuz ayı itibariyle, zamlı hali ile alacağı ücret 116 TL, doğru duydunuz 116 TL! Peki hekim ne kadar alacak? O da 168 TL!” dedi. “Bu tablo hakkaniyetten uzaktır!” diye konuştu.

“EBE, ANNENİN HER SANİYESİNDE YANINDA”

Normal doğumun teşvikine yönelik eylem planlarını hatırlatan Doğan, ebelerin rolüne dikkat çekti: “Bir normal doğumun gerçekleşmesi için ebenin verdiği çabadan kimin haberi var? Gecenin 3’ünde sancı içinde gelen o anneyi rahatlatan, saatlerce ona refakat eden, her saniyesinde yanında olan ebenin yaptığı mesainin, yıpranmasının ne karşılığı var?” dedi.

“HEKİME VERİLEN GİYİM YARDIMI 146 LİRA 29 KURUŞ!”

Hekimlerin uzun ve zorlu eğitim sürecine rağmen aldıkları maddi karşılığın yetersiz olduğunu belirten Doğan, “Ve biz geliyoruz bu şartlarda görev yapan bir hekime 146 Lira 29 Kuruş giyim yardımı veriyoruz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

“TÜM ÜCRETLER EMEKLİLİĞE YANSITILMALI”

Sağlık-Sen’in taleplerinin sahadaki gerçeklere dayandığını belirten Doğan, “Kamu İşveren Heyeti’ne sunduğumuz toplu sözleşme talepleri yaklaşık 10 aydır yaptığımız anket çalışmaları, saha çalışmaları, çalıştaylar, meslek örgütleri ile görüşmeler... uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur.” şeklinde konuşarak, “Taleplerimizi hiçbir branşı dışarıda bırakmadan hazırladık” ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN BAZI TALEPLER

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sahadan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ve sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını güçlendirmeyi amaçlayan 77 maddelik toplu sözleşme teklifini kamuoyuyla paylaştı. Tekliflerden bazıları şu şekilde;

“Nöbet ücretlerinde kullanılan gösterge rakamları 2 kat artırılmalı.”

“Gece 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında çalışan personele gece çalışma tazminatı ödenmeli.”

“Ek ödeme tavan oranları artırılmalı.”

“Taban ödeme katsayıları %100 artırılmalı.”

“Yıllık izinlerde ek ödeme kesintisine son verilmeli.”

“İdari izin günlerinde çalışan sağlık personeline ücret karşılığı verilmeli.”

“Tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalı.”

“Sağlık çalışanlarına yılda iki kez özel görev kıyafeti yardımı ayni olarak verilmeli.”

“Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600, hekimlere ise 7200 ek gösterge verilmeli.”

Toplu sözleşme sürecine ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Doğan, sözlerini “Toplu sözleşmemizin süreci ve sonuçları itibari ile sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimize, kamu görevlerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.” diyerek noktaladı.