Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar sabah itibarıyla pompaya yansıdı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor.
31 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 53,49 TL
Motorin: 55,47 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 53,32 TL
Motorin: 55,33 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,35 TL
Motorin: 56,50 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,69 TL
Motorin: 56,82 TL
LPG: 27,53 TL
Son haftalarda akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketliliğin zamların en büyük nedeni olduğunu belirtiyor.