Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar sabah itibarıyla pompaya yansıdı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor.

31 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 55,47 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53,32 TL

Motorin: 55,33 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,35 TL

Motorin: 56,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,69 TL

Motorin: 56,82 TL

LPG: 27,53 TL

Son haftalarda akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketliliğin zamların en büyük nedeni olduğunu belirtiyor.