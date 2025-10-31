Ege Üniversitesi’nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katıldığı programa tepki gösteren 5 öğrenci gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre öğrenciler, Bakan Tunç’u protesto ettikleri sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri İlayda, Deniz, Mert, Nursel ve Yasin olarak öğrenildi.

Öğrenci toplulukları, gözaltılara tepki göstererek “Dün Ege’de ‘reis değişim töreni’ yapan gruplara göz yuman polis, anayasal hakkını kullanan öğrencileri hedef alıyor” açıklamasında bulundu.

Gözaltındaki öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.