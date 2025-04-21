Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:.

Apartmanda yangın söndürüldü Apartmanda yangın söndürüldü

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır. Tüm halkımız davetlidir."

Muhabir: Haber Merkezi