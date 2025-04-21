Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır. Tüm halkımız davetlidir."

🗓️ 23 Nisan 2025



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır.



Tüm halkımız davetlidir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/IuLpbqqa1b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2025