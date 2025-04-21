Trendyol 1. Lig’de 35. haftanın heyecanı bu akşam Iğdır FK - Sakaryaspor karşılaşmasıyla doruğa ulaşıyor. Kümede kalma hesapları yapan iki ekibin mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Merak edilen başlıkların başında ise “Iğdır FK Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak, canlı izleme linki nerede?” soruları geliyor. İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve canlı yayın detayları…

Iğdır FK - Sakaryaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol 1. Lig’de haftanın kapanış mücadelesi olarak dikkat çeken Iğdır FK ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlıyor. Mücadele, Iğdır Şehit Stadyumu’nda oynanacak ve sezonun son düzlüğünde kritik puan savaşına sahne olacak.

Ligde 49 puanla 13. sırada bulunan Iğdır FK, 45 puanlı Sakaryaspor’u ağırlıyor. Aralarındaki dört puan fark, karşılaşmayı daha da çekişmeli hale getiriyor.

Iğdır FK - Sakaryaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports 2 kanalı da maçı canlı verecek. Maçı mobil ya da internet üzerinden izlemek isteyenler için trtspor.com.tr adresinde online canlı yayın imkânı da bulunuyor.

TRT Spor uygulaması, beIN Connect, TOD ve tabii platformları üzerinden de maçı izlemek mümkün. Üyelik gerektiren platformlarda ise kullanıcıların abonelik bilgilerinin geçerli olması gerekiyor.

Sakaryaspor’da Kritik Eksikler Var

Zorlu deplasman öncesi Sakaryaspor’da 3 önemli eksik bulunuyor. Takımın tecrübeli ismi Ömer Şişmanoğlu, yıldız oyunculardan Gael Kakuta ve Muhammet Himmet Ertürk, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.

Ayrıca, orta sahada görev yapan Burak Altıparmak’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Teknik heyet, bu oyuncunun sahada olup olmayacağına son kontrollerin ardından karar verecek.

Muhtemel İlk 11’ler Belli Oldu

Teknik direktörlerin maç öncesi hazırlıkları sürerken, sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler de netleşti. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen oyuncu kadroları:

Iğdır FK Muhtemel 11:

Bahadır, Gökcan, Alim, Alperen, Caner, Muammer, Regattin, Avramovski, Eysseric, Ethemi, Bruno

Sakaryaspor Muhtemel 11:

Szumski, Serkan Yavuz, Nkoulou, Kahraman, Bülent, Burak Altıparmak, Kabov, Nsana Simon, Emre Demir, Burak Çoban, Mendy

Bu kadrolarda maç saatine kadar değişiklikler olabilir, ancak teknik heyetlerin ilk tercihleri bu isimler olacak gibi görünüyor.