Etimesgut Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda planlanan program, tiyatro gösterilerinden atölye çalışmalarına, konserden çocuk şenliklerine kadar birçok başlık içeriyor.

Çocuklara Özel Tiyatro Gösterisi ve Yarışmalar

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan çocuk oyununun prömiyeri gerçekleştirilecek. Aynı gün Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliklerde ise maskot gösterileri, animasyonlar ve “O Ses Etimesgut Yarışması” gibi etkinliklerle çocuklara sahne alma imkânı sunulacak.

Eğlenceli Oyun Alanları ve Atölye Çalışmaları

Etkinlikler kapsamında şişme oyun grupları, palyaçolar, maskotlar, tahta bacak ve atlıkarınca gibi oyun alanları da çocukların kullanımına sunulacak. Ayrıca bez çanta baskısı, seramik boyama, yüz boyama ve balon katlama gibi çeşitli atölye çalışmaları da program dahilinde yer alıyor.

Aleyna Tilki Konseri

23 Nisan programında yer alan bir diğer etkinlik ise Aleyna Tilki konseri olacak. Etkinlik kapsamında konserin ardından düzenlenecek yarışmalar ile programın devam etmesi planlanıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’ndan Açıklama

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, 23 Nisan etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu özel günün tüm dünya çocukları için önemine dikkat çekerek, düzenlenen programın içeriğine dair bilgi verdi. Tiyatro prömiyeri ve kültür merkezindeki etkinliklerin bayram coşkusunu destekleyeceğini belirten Beşikcioğlu, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Etimesgut Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırladığı programın, ilçede gün boyunca devam etmesi planlanıyor.