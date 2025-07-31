Ziyaretçilerden elde edilen gelirin 16 milyar 95 milyon doları doğrudan yabancı turistlerden gelirken, 189 milyon doları transfer yolcularından sağlandı. Toplam turizm gelirinin yüzde 16,5’i yurt dışı ikametli Türk vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler harcamalarını çoğunlukla kişisel (%68,2) ve paket tur (%30,6) olarak gerçekleştirdi.

Harcama Detayları: Kişisel ve Paket Tur Dengesi

Nisan-haziran çeyreğinde:

Kişisel harcamalar: 11 milyar 100 milyon dolar

Paket tur harcamaları: 4 milyar 994 milyon dolar

Geceleme başı ortalama harcama: 110 dolar

Yurt dışı ikametli vatandaşların gecelik harcaması: 73 dolar

Ziyaretçi Sayısı Arttı

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 16 milyon 412 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 2,7 milyonu yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlar oldu.

Turizm Amaçları

Ziyaretçilerin Türkiye’ye geliş amaçlarına göre dağılımı:

Gezi, eğlence, kültürel faaliyetler: %71,1

Akraba ve arkadaş ziyareti: %16,8

Alışveriş: %5,6

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise %60,7 oranında akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla Türkiye'ye geldi.

Harcama Kalemlerinde Artış

Turizm gelirinde en yüksek paya sahip harcamalar:

Yeme içme harcamaları: %19,4 (Yıllık artış: %13,7)

Uluslararası ulaştırma: %12,8 (Artış: %13,8)

Tur hizmetleri: (Artış: %12,5)

Turizm Gideri Yüzde 41,1 Arttı

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerine yönelik turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artışla 2 milyar 759 milyon dolara ulaştı. Bu harcamaların 1,85 milyar doları kişisel, 909 milyon doları ise paket tur harcamaları oldu. Yurt dışına çıkan kişi sayısı yüzde 0,5 düşerek 2 milyon 947 bine geriledi. Kişi başına ortalama harcama ise 936 dolar olarak gerçekleşti.

Mehmet Şimşek: "Turizm Ekonomimize Güç Katıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm istatistiklerini sosyal medya üzerinden değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Turizm gelirleri yıllık bazda 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı ise 62,7 milyona ulaştı. Bölgemizdeki gerilimlere rağmen turizm sektörü güçlü performansını sürdürüyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi desteklemeye devam ediyor."