DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi sağlık sorunu nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tutuluyor. Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Önder’in durumu kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Sırrı Süreyya Önder’e ne oldu, sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda kaç gündür kalıyor? Hastaneden gelen son açıklamalar ve detaylar haberimizde…

Kalp Krizi ve Aort Yırtılması Geçirdi

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta içerisinde kalp krizi ve beraberinde aort yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hızlıca ameliyata alınan Önder, 12 saat süren zorlu bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Bu ciddi operasyonun ardından sağlık durumu yakından takip edilen Önder için yapılan ilk açıklamalarda hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi verilmişti.

Yoğun Bakım Süreci 6. Gününde Devam Ediyor

Hastane yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 6. gününde olduğu belirtildi. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş’ın verdiği bilgiye göre, hastanın kalp fonksiyonlarında kısmi düzelme işaretleri görülmeye başlandı. Sağ kalbin kasılma hareketleri belirginleşmiş durumda.

Ancak her şeye rağmen Önder’in sağlık durumu hala kritik. Hemodinamik dengesi stabil olsa da, yoğun bakım süreci halen devam ediyor. Kalp destek cihazı olan ECMO ile tedavi sürdürülüyor ve ayrıca inotropik destek tedavisi uygulanıyor.

Refleksleri Zayıf, Şuuru Kapalı

Nörolojik durumla ilgili yapılan değerlendirmelerde ise hala ciddi endişeler söz konusu. Uzmanlar, Önder’in şu anki durumunda şuurlu olmadığını ve reflekslerin istenilen seviyede bulunmadığını bildirdi. Beyin kan akımı transkraniyal doppler ile takip edilirken, şu an için net bir nörolojik değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.

Doktorlar, bu aşamada sabırla izleme sürecinin devam ettiğini ve her an durumun değişebileceğini belirtiyor. Bu nedenle hastanın geleceğiyle ilgili kesin bir yorum yapılmıyor.

Cerrahi Alan Temiz, Enfeksiyon Riski Bulunmuyor

Cumartesi günü tekrar ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder’in göğsü yeniden açılarak cerrahi alan detaylı şekilde incelendi. Yapılan müdahalede, içeride herhangi bir enfeksiyon ya da aktif kanama odağına rastlanmadı. Dren bölgelerinde yaşanan küçük çaplı kanama ise dikişlerle kontrol altına alındı.

Uzmanlar, bu sürecin olumlu bir adım olduğunu belirtirken, yine de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Gözlemlenen gelişmelere rağmen, Önder’in hayati riski henüz geçmiş değil.

Kalp Durumu Umut Verici, Beyin Fonksiyonları Belirsiz

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş’ın açıklamalarına göre, Önder’in iç organları genel anlamda iyi çalışıyor. Özellikle kalp kaslarının yeniden işlev kazanmaya başlaması, tıbbi açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak nörolojik tablo hâlâ tam anlamıyla net değil.

Uzmanlar, şu an için tekrar bir cerrahi müdahaleye gerek olmadığını, ancak sürecin çok hassas şekilde yönetildiğini ifade etti. Gidişatın kalp açısından olumlu yönde ilerlediği, fakat beyin fonksiyonları açısından dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.