TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 21 – 25 Nisan 2025 haftasında ekranlara gelen isimlerden biri olan Metin Bey, izleyicilerin ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı. Programın ilk gün yarışmacısı olarak mutfağa giren ve hem tarzı hem sunumuyla dikkat çeken Metin Bey'in hayatı merak konusu oldu. Peki Metin kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, evli mi? Menüde neler var? İşte detaylar...

Metin Bey Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Bu haftaki bölümlerde renkli kişiliğiyle öne çıkan yarışmacılardan Metin Kurt, 28 yaşında ve aslen Vanlı. Yarışmada ilk gün performansını sergileyen Metin Bey, 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşıyor. Günlük yaşantısında sosyal biri olarak bilinen yarışmacı, yemek konusundaki deneyimlerini yarışmada sergileyerek izleyicilerin beğenisini toplamaya çalışıyor.

Yarışmadaki özgüveni, misafirperverliği ve sunumlara gösterdiği özenle dikkat çeken Metin Bey, kendisine yöneltilen sorular karşısındaki rahat tavırlarıyla da sosyal medyada gündeme geldi.

Metin Bey Ne İş Yapıyor, Evli Mi?

Yarışmada zaman zaman kişisel hayatına dair paylaşımlar yapan Metin Bey’in mesleği net olarak belirtilmese de, özellikle yemek yapma konusundaki becerileriyle mutfakta profesyonel deneyimlere sahip olduğu yorumları yapılıyor. İstanbul’da yaşaması dolayısıyla gastronomiyle iç içe bir hayat sürdüğü düşünülen Metin Bey’in evli olmadığı, bekar olarak yaşadığı da programdaki diyaloglarda gündeme geldi.

Sakin yapısı, esprili dili ve geleneksel mutfaklara olan ilgisiyle izleyiciler arasında sempatik bir figür haline gelen Metin Bey, yarışma boyunca diğer yarışmacılardan da pozitif yorumlar almayı başardı.

Yemekteyiz Metin’in Menüsünde Hangi Lezzetler Var?

Metin Bey’in hazırladığı menüde, hem yöresel hem modern tatları harmanlayan lezzetler dikkat çekiyor. Kendi kültüründen izler taşıyan yemeklerle jüri karşısına çıkan Metin, hem geleneksel Van mutfağını tanıtmayı amaçlıyor hem de yaratıcı sunumlarıyla fark yaratmaya çalışıyor. İşte Metin Bey’in yarışma menüsü:

Başlangıç: Düğün Çorbası

Ara Sıcak: Keledoş (Yöresel Van yemeği)

Ana Yemek: Tavuk Döner ve yanında Lavaş

Meze: Acılı Ezme

Salata: Mevsim Salatası

Tatlı: Çatal Tatlısı

Bu menü, özellikle yöresel dokunuşlarla klasik tatları bir araya getirmesi bakımından dikkat çekiyor. Keledoş gibi pek bilinmeyen ama zengin lezzet profiline sahip yemeklerin menüde yer alması, jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında da merak uyandırdı.

150 Bin Liralık Ödül İçin Rekabet Kızışıyor

Zuhal Topal’ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta da kıyasıya rekabet sürüyor. Haftanın sonunda birinci olan yarışmacı 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Metin Bey, ilk gün yarışmacısı olarak performansını sergilemiş olsa da, final günü yapılacak puanlamaya kadar yarışta her şey değişebilir.

Programın müdavimleri, Metin Bey’in samimi tavırları ve özenli menüsüyle hafta boyunca avantaj elde edeceğini düşünse de, diğer yarışmacıların yorumları ve puanlamaları sonucu belirleyecek.

Sosyal Medyada Metin Bey'e Yoğun İlgi

Programın yayınlanmasının ardından Metin Bey’in sosyal medya hesapları da ilgi odağı haline geldi. İzleyiciler, Metin’in tariflerini merak edip paylaştığı yemek görselleriyle etkileşime geçerken, bazı kullanıcılar onun yemek tariflerini uygulayıp kendi sofralarında denemeye başladı. Özellikle Keledoş tarifi merak konusu oldu ve arama trendlerine girdi.