Bursa’nın Gemlik ilçesinde serinlemek için iskeleden denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Abdulhamit El Derviş, boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğu kurtarmak için suya giren E.Ç. (19) ise boğulma tehlikesi geçirdi, çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Denize Balıklama Atladı, Akıntıya Kapıldı

Olay, saat 15.10 sıralarında Gemlik Kurşunlu Mahallesi Cavit Çağlar İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş serinlemek amacıyla iskeleden balıklama denize atladı. Kısa süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu gören E.Ç., müdahale etmek için denize atladı ancak akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 Metre Derinlikte Bilinci Kapalı Halde Bulundu

Abdulhamit El Derviş’in suda kaybolmasının ardından olay yerine Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-25 botu, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK Özel Timi-11 sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı aramada, denizin yaklaşık 4 metre derinliğinde, iki kum tepeciği arasında bilinci kapalı halde bulunan çocuk sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Abdulhamit El Derviş hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.