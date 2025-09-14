CHP’nin bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği mitingde “Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması” yazılı pankart taşıyan bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alan polis, pankartın alandan çıkarılmasını isteyince tartışma çıktı. Çevrede bulunanların aktardığına göre tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Polis, pankart taşıyan kişileri alandan uzaklaştırmak isteyince 6 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.
Olay sırasında mitinge katılanların cep telefonlarıyla çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, gözaltına alınanların emniyete götürüldüğü öne sürüldü.
Muhabir: Melisa Sapaz