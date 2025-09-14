İtalya’nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pistinde 27 tur üzerinden yapılan yarış, büyük heyecana sahne oldu.
-
1. Marc Marquez (Ducati Lenovo) – 41:20.898
-
2. Marco Bezzecchi (Aprilia) – +0.568 saniye
-
3. Alex Marquez (BK8 Gresini) – +7.734 saniye
Marquez’in kardeşi Alex Marquez podyumu tamamlarken, Aprilia takımının İtalyan pilotu Bezzecchi ise ikinci sırada yer aldı.
Pilotlar Klasmanı (İlk 5)
-
Marc Marquez (İspanya) – 512 puan
-
Alex Marquez (İspanya) – 330 puan
-
Francesco Bagnaia (İtalya) – 237 puan
-
Marco Bezzecchi (İtalya) – 229 puan
-
Pedro Acosta (İspanya) – 188 puan
Sıradaki Yarış Japonya’da
MotoGP 2025 sezonunun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix’si, 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA