İtalya’nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pistinde 27 tur üzerinden yapılan yarış, büyük heyecana sahne oldu.

  • 1. Marc Marquez (Ducati Lenovo) – 41:20.898

  • 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) – +0.568 saniye

  • 3. Alex Marquez (BK8 Gresini) – +7.734 saniye

Marquez’in kardeşi Alex Marquez podyumu tamamlarken, Aprilia takımının İtalyan pilotu Bezzecchi ise ikinci sırada yer aldı.

Nazillispor'un başkanı maçı vinçten izledi
Nazillispor'un başkanı maçı vinçten izledi
İçeriği Görüntüle

Pilotlar Klasmanı (İlk 5)

  1. Marc Marquez (İspanya) – 512 puan

  2. Alex Marquez (İspanya) – 330 puan

  3. Francesco Bagnaia (İtalya) – 237 puan

  4. Marco Bezzecchi (İtalya) – 229 puan

  5. Pedro Acosta (İspanya) – 188 puan

Sıradaki Yarış Japonya’da

MotoGP 2025 sezonunun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix’si, 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA