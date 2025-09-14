İşte 2. tur karşılaşmaları ve hakemleri:

  • 13.30 | Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor: Ertuğrul Kösterelioğlu

  • 14.30 | Kahta 02 - Adana Demirspor: Burak Demirkıran

  • 14.30 | Karaköprü Belediyespor - Bitlis 1916: Alp Tanırgan

  • 15.00 | Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK: Kadir Demir

  • 15.00 | Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediyespor: Mertcan Erölmez

  • 15.00 | Kestel Çilekspor - Fethiyespor: Ceyhun Elmas

  • 15.30 | Kırıkkale FK - Manisa FK: Yusuf Adnan Kendirciler

  • 18.00 | Tire 2021 FK - Sipay Bodrum FK: Süleyman Bahadır

  • 19.00 | İzmir Çoruhlu FK - ISBAŞ Isparta 32 SK: Levent Buğra Vartemel

  • 20.30 | Atakaş Hatayspor - Erciyes 38: Hakan Ülker

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmaların 90 dakikası berabere tamamlanırsa, uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar