Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transferin son gününde 27 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı ve satın alma opsiyonuyla kadroya katıldığı belirtildi.

Beştepe’de İmza Töreni Düzenlendi

Gençlerbirliği’nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Osman Sungur da katıldı. Törende kırmızı-karalı formayı giyen Ricardo Velho, resmi sözleşmeye imza attı.

Ricardo Velho’nun Kariyeri

Futbola Vitoria SC altyapısında başlayan Ricardo Velho, profesyonel kariyerinde Braga B ve SC Farense takımlarında forma giydi. Bu sezon Portekiz ekibi Farense’de 3 maçta görev alan tecrübeli kaleci, toplamda 270 dakika sahada kaldı.

Gençlerbirliği, yeni kalecisinin takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını açıkladı.

— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) September 14, 2025