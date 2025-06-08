ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile yaşadığı son tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “İlişkimizin sona erdiğini varsayıyorum” dedi. NBC News’e telefonla bağlanan Trump, Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin olmadığını da belirtti.

Trump’tan Musk’a Uyarı: “Ciddi Sonuçları Olur”

Musk’ın Cumhuriyetçilere karşı Demokrat adaylara maddi destek vermesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Trump, “Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Musk’ın başkanlık makamına saygısızlık ettiğini öne süren Trump, onunla tekrar konuşmayı planlamadığını söyledi.

Vance: “Musk Duygusal Davrandı”

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Musk’ın duygusal davrandığını belirterek, “Trump’ın peşine düşmesi büyük bir hataydı” dedi. Vance, iki isim arasındaki gerilimin büyütülmemesi gerektiğini vurguladı.

Musk Eleştirel Paylaşımlarını Sildi

Elon Musk’ın, Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığını öne sürdüğü paylaşımı dahil olmak üzere bazı sert eleştirilerini X (eski Twitter) üzerinden sildiği görüldü.

NASA ve Pentagon SpaceX’e Alternatif Arıyor İddiası

Washington Post’un iddiasına göre, NASA ve Pentagon yetkilileri, Trump ile Musk arasındaki gerilimin ardından SpaceX’e alternatif şirketler aramaya başladı. Musk’ın “SpaceX, uzay uçuşlarını durdurabilir” tehdidinin ardından kurumların tedbir almaya yöneldiği öne sürüldü. Her iki kurum da şu anda uzay görevleri ve uydu fırlatmaları için ağırlıklı olarak SpaceX ile çalışıyor.

Vergi Tartışması Fitili Ateşledi

Trump’ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimleri ile ilgili yasa tasarısı, Musk tarafından eleştirilmişti. Bu eleştiriler sonrasında iki isim arasında başlayan tartışmalar kamuoyuna açık şekilde büyüdü. Trump, Musk’a ait şirketlerin devlet sübvansiyonlarının ve sözleşmelerinin iptal edilebileceğini duyurmuştu.